«Пик психологической формы совпал с физической». Психолог — о настрое Петросян на ОИ

Спортивный психолог Андрей Гребнев оценил психологическое состояние россиянки Аделии Петросян на Олимпийских играх — 2026.

«Когда спортсмен на Олимпийских играх спокойнее, чем на отборе, это значит, что пик его психологической формы совпал с физическим. Отсутствие видимого волнения – это не отсутствие эмоций, а высокий уровень саморегуляции. В спортивной психологии это называется оптимальным боевым состоянием. Это такое состояние «потока», где стресс трансформируется в предельную концентрацию. Это признак мастерства, если оно не переходит в самоуверенность. Чтобы сохранить это состояние важно удерживать фокус на процессе, а не на результате», — сказал Гребнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

