Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шорт-трек. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Министр спорта ответил на вопрос, будут ли у российских атлетов медали на Олимпиаде-2026

Министр спорта ответил на вопрос, будут ли у российских атлетов медали на Олимпиаде-2026
Комментарии

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв прокомментировал участие россиян в Олимпийских играх — 2026.

– Давайте вернёмся к олимпийской теме. Медали в Италии будут?
– Очень надеюсь. Верю. Но спорт – это такое дело…

– А если не будет медалей, это будет ударом по престижу?
– Удар был бы, если бы нас там вообще не было. А то, что мы там есть, это уже хороший результат. Вот, например, наши саночники, кто в Италии выступил, через четыре года будут бороться за медали. Ну пусть они сейчас занимают какое-то 13-е, 14-е место. Через четыре года они будут на подиуме!

А вот если бы не поехали сейчас, то только через четыре года эти 13-е места бы занимали. Сейчас же с них сняли бан, они будут по международным турнирам ездить, опыт получать. А мотивация уже есть. Побывав один раз там, в эпицентре, уже с этого пути не свернуть. Тот же Савелий Коростелёв, Дарья Непряева. Я убеждён, что это будущие олимпийские чемпионы. А если бы их не было сейчас там, то я не знаю, на что бы они могли дальше рассчитывать, — сказал Дегтярёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

Материалы по теме
«Линия отсечки – май». Министр спорта о судах с МОК, лимите и «растворившихся» миллиардах
Эксклюзив
«Линия отсечки – май». Министр спорта о судах с МОК, лимите и «растворившихся» миллиардах
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android