Министр спорта ответил на вопрос, будут ли у российских атлетов медали на Олимпиаде-2026

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв прокомментировал участие россиян в Олимпийских играх — 2026.

– Давайте вернёмся к олимпийской теме. Медали в Италии будут?

– Очень надеюсь. Верю. Но спорт – это такое дело…

– А если не будет медалей, это будет ударом по престижу?

– Удар был бы, если бы нас там вообще не было. А то, что мы там есть, это уже хороший результат. Вот, например, наши саночники, кто в Италии выступил, через четыре года будут бороться за медали. Ну пусть они сейчас занимают какое-то 13-е, 14-е место. Через четыре года они будут на подиуме!

А вот если бы не поехали сейчас, то только через четыре года эти 13-е места бы занимали. Сейчас же с них сняли бан, они будут по международным турнирам ездить, опыт получать. А мотивация уже есть. Побывав один раз там, в эпицентре, уже с этого пути не свернуть. Тот же Савелий Коростелёв, Дарья Непряева. Я убеждён, что это будущие олимпийские чемпионы. А если бы их не было сейчас там, то я не знаю, на что бы они могли дальше рассчитывать, — сказал Дегтярёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.