Главная Олимпиада 2026 Новости

«Спортсменов обижать не позволю». Дегтярёв — критикам выступлений под нейтральным флагом

«Спортсменов обижать не позволю». Дегтярёв — критикам выступлений под нейтральным флагом
Комментарии

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв высказался об участии россиян на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

– Но многие люди, простые болельщики всё равно не воспринимают спортсменов без флага и гимна как своих, как российских. Что вы им ответите? Их доводы тоже можно понять и принять.
– Я этим людям могу сказать, что наши спортсмены, которые в нейтральном статусе пробиваются за рубеж, от паспорта, гражданства, флага и гимна не отказывались. Они Россию любят, за неё бьются, и весь мир знает, что это русские. А мы как спортивная власть сделаем всё, чтобы национальные атрибуты, которые очень важны, были возвращены как можно быстрее.

Спортсменов обижать я не позволю. Эту позицию, с которой я пришёл, транслирую всем. Я ещё на олимпийском собрании в декабре 2024 года в программной речи об этом сказал. Наших спортсменов и так бьют, не пускают никуда, обижают, лишают возможностей, мечты. Если мы ещё и внутри России их будем обижать или просто не поддерживать – это уже ни в какие ворота не лезет. Так что мы их будем поддерживать и награждать, — сказал Дегтярёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

