Йоханнес Клебо обошёл Ларису Латынину по количеству побед на Олимпийских играх
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал 10-кртаным олимпийским чемпионом. По этому показателю он обошёл советскую гимнастку Ларису Латынину, легкоатлетов Карла Льюиса и Пааво Нурми, пловцов Калеба Дрессела, Марка Спитца, Кэти Ледеки (у всех — девять золотых медалей).
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Командный Спринт Свободный стиль. Финал
18 февраля 2026, среда. 14:15 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
США
3
Италия
Своё 10-е золото Игр Клебо выиграл вместе с Эйнаром Хедегартом в командном спринте на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Теперь в активе у Йоханнеса пять личных золотых медалей и пять наград, выигранных в командных дисциплинах. Помимо золота в командном спринте, на Олимпиаде-2026 Клебо выиграл высшую награду в скиатлоне, личном спринте, гонке с раздельного старта и эстафете.
