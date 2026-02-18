Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Йоханнес Клебо обошёл Ларису Латынину по количеству побед на Олимпийских играх

Комментарии

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал 10-кртаным олимпийским чемпионом. По этому показателю он обошёл советскую гимнастку Ларису Латынину, легкоатлетов Карла Льюиса и Пааво Нурми, пловцов Калеба Дрессела, Марка Спитца, Кэти Ледеки (у всех — девять золотых медалей).

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Командный Спринт Свободный стиль. Финал
18 февраля 2026, среда. 14:15 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
США
3
Италия

Своё 10-е золото Игр Клебо выиграл вместе с Эйнаром Хедегартом в командном спринте на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Теперь в активе у Йоханнеса пять личных золотых медалей и пять наград, выигранных в командных дисциплинах. Помимо золота в командном спринте, на Олимпиаде-2026 Клебо выиграл высшую награду в скиатлоне, личном спринте, гонке с раздельного старта и эстафете.

