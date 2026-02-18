Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Жулин: уверен, что при чистом прокате в произвольной программе Петросян будет с медалью

Жулин: уверен, что при чистом прокате в произвольной программе Петросян будет с медалью
Комментарии

Заслуженный тренер России, серебряный призёр Олимпийских игр — 1994 в танцах на льду Александр Жулин оценил выступление россиянки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Аделия справилась, очень хорошо откатала для себя. Прекрасно! Немного сказалось, что нас там долго не было. На мой взгляд, вторая оценка могла бы быть и повыше. Однако отсудили нормально. При чистом прокате в произвольной программе, я уверен, что Аделия будет с медалью», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Аделия Петросян 17 февраля успешно выполнила прокат короткой программы на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). По итогам КП 18-летняя спортсменка заняла пятое место, получив за своё выступление 72,89 балла.

