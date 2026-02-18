Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Йоханнес Клебо уступает только Майклу Фелпсу по количеству золотых медалей на ОИ

Йоханнес Клебо уступает только Майклу Фелпсу по количеству золотых медалей на ОИ
Комментарии

10-кратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо по количеству золотых медалей на Олимпийских играх уступает только американскому пловцу Майклу Фелпсу (23).

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Командный Спринт Свободный стиль. Финал
18 февраля 2026, среда. 14:15 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
США
3
Италия

Своё 10-е золото Игр Клебо завоевал вместе с Эйнаром Хедегартом в командном спринте на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он обошёл девятикратных олимпийских чемпионов советскую гимнастку Ларису Латынину, легкоатлетов Карла Льюиса и Пааво Нурми, пловцов Калеба Дрессела, Марка Спитца, Кэти Ледеки.

Теперь в активе у Йоханнеса пять личных золотых медалей и пять наград, выигранных в командных дисциплинах. Помимо золота в командном спринте, на Олимпиаде-2026 Клебо выиграл высшую награду в скиатлоне, личном спринте, гонке с раздельного старта и эстафете.

