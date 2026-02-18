Йоханнес Клебо уступает только Майклу Фелпсу по количеству золотых медалей на ОИ

10-кратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо по количеству золотых медалей на Олимпийских играх уступает только американскому пловцу Майклу Фелпсу (23).

Своё 10-е золото Игр Клебо завоевал вместе с Эйнаром Хедегартом в командном спринте на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он обошёл девятикратных олимпийских чемпионов советскую гимнастку Ларису Латынину, легкоатлетов Карла Льюиса и Пааво Нурми, пловцов Калеба Дрессела, Марка Спитца, Кэти Ледеки.

Теперь в активе у Йоханнеса пять личных золотых медалей и пять наград, выигранных в командных дисциплинах. Помимо золота в командном спринте, на Олимпиаде-2026 Клебо выиграл высшую награду в скиатлоне, личном спринте, гонке с раздельного старта и эстафете.