Олимпиада 2026

Ученик Плющенко Сарновский: желаю Петросян сделать на ОИ всё, что она так прекрасно умеет

Комментарии

Победитель финала Гран-при среди юниоров российский фигурист Никита Сарновский высказался о выступлении россиянки Аделии Петросян на Олимпийских играх — 2026.

«Вчера смотрел выступление Аделии [Петросян] на Олимпийских играх. Очень хороший и чистый прокат короткой программы! Удастся ли ей завоевать медаль? При чистом выступлении всё возможно. Скажу одно — смотреть будет интересно. Аделии желаю перед произвольной программой сделать всё, что она так прекрасно умеет. Какие мысли по поводу участия наших спортсменов в Олимпиаде? Приятно видеть, что хотя бы кто-то выступает на международном уровне», — сказал Никита Сарновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Новости. Олимпиада 2026
