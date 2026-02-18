Китайская фристайлистка Сюй Мэнтао выиграла золото Олимпиады-2026 в акробатике
Китайская фристайлистка Сюй Мэнтао стала победительницей в акробатике на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Она показала результат 112,90.
Олимпиада 2026. Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 2
18 февраля 2026, среда. 16:00 МСК
Окончено
1
Сюй Мэнтао
Китай
112.90
2
Дэниэлла Скотт
Австралия
102.17
3
Шао Ци
Китай
101.90
Второй стала австралийка Дэниэлла Скотт (101,17). Тройку призёров замкнула ещё одна представительница Китая Шао Ци (101,90).
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.
