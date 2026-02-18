Китайская фристайлистка Сюй Мэнтао выиграла золото Олимпиады-2026 в акробатике

Китайская фристайлистка Сюй Мэнтао стала победительницей в акробатике на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Она показала результат 112,90.

Второй стала австралийка Дэниэлла Скотт (101,17). Тройку призёров замкнула ещё одна представительница Китая Шао Ци (101,90).

Олимпийские игры — 2026. Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал:

Сюй Мэнтао (Китай) — 112,90. Дэниэлла Скотт (Австралия) — 102,17. Шао Ци (Китай) — 101,90. Кун Фаньюй (Китай) — 101,31. Кайла Кюн (США) — 99,16. Винтер Винеки (США) — 90,58.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.