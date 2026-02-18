Скидки
Шорт-трек. День 5
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

Фристайл на Олимпиаде 2026, женщины, акробатика: результаты

Китайская фристайлистка Сюй Мэнтао выиграла золото Олимпиады-2026 в акробатике
Комментарии

Китайская фристайлистка Сюй Мэнтао стала победительницей в акробатике на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Она показала результат 112,90.

Олимпиада 2026. Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 2
18 февраля 2026, среда. 16:00 МСК
Окончено
1
Сюй Мэнтао
Китай
112.90
2
Дэниэлла Скотт
Австралия
102.17
3
Шао Ци
Китай
101.90

Второй стала австралийка Дэниэлла Скотт (101,17). Тройку призёров замкнула ещё одна представительница Китая Шао Ци (101,90).

Олимпийские игры — 2026. Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал:

  1. Сюй Мэнтао (Китай) — 112,90.
  2. Дэниэлла Скотт (Австралия) — 102,17.
  3. Шао Ци (Китай) — 101,90.
  4. Кун Фаньюй (Китай) — 101,31.
  5. Кайла Кюн (США) — 99,16.
  6. Винтер Винеки (США) — 90,58.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Календарь Олимпийских игр
