Алиса Лью — об Играх в Италии: влюбилась в это место, тут очень весело

Чемпионка мира 2025 года в женском одиночном катании американская фигуристка Алиса Лью рассказала, как провела время после командного турнира на Олимпийских играх — 2026.

— Как ты провела время после командного турнира?

— О мой бог! Такое ощущение, что я в Милане только третий день, хотя я нахожусь здесь практически две недели… Ого! Даже, наверное, больше двух недель! Я влюбилась в это место, тут очень весело. Я очень много гуляю, много всего смотрю — город, видела Бергамо. Я была на озере Комо, это было очень классно, — сказала Лью в эфире Okko.

По итогам короткой программы Лью стала третьей. Судьи оценили её выступление в 76,59 балла. Произвольная программа пройдёт завтра, 19 февраля. Начало первой разминки запланировано на 21:00 мск.