Лыжные гонки, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 18 февраля 2026 года

Сегодня, 18 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) продолжились соревнования в лыжных гонках. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026, лыжные гонки. Результаты на 18 февраля. Командный спринт свободным стилем.

Женщины. Финал:

Йонна Сундлинг/Майя Дальквист (Швеция) — 20.29,99. Надя Келин/Надине Фендрих (Швейцария) — отставание 1,4. Лаура Гиммлер/Колетта Ридцек (Германия) +5,9.

Мужчины. Финал:

Эйнар Хедегарт/Йоханнес Клебо (Норвегия) — 18.28,98. Бен Огден/Гус Шумахер (США) — отставание 1,37. Элиа Барп/Федерико Пеллегрино (Италия) +3,31.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе. Российские лыжники не принимают участия в эстафетных гонках на Олимпиаде-2026.