Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шорт-трек. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Лыжные гонки, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 18 февраля 2026 года

Лыжные гонки, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 18 февраля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 18 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) продолжились соревнования в лыжных гонках. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026, лыжные гонки. Результаты на 18 февраля. Командный спринт свободным стилем.

Женщины. Финал:

  1. Йонна Сундлинг/Майя Дальквист (Швеция) — 20.29,99.
  2. Надя Келин/Надине Фендрих (Швейцария) — отставание 1,4.
  3. Лаура Гиммлер/Колетта Ридцек (Германия) +5,9.

Мужчины. Финал:

  1. Эйнар Хедегарт/Йоханнес Клебо (Норвегия) — 18.28,98.
  2. Бен Огден/Гус Шумахер (США) — отставание 1,37.
  3. Элиа Барп/Федерико Пеллегрино (Италия) +3,31.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе. Российские лыжники не принимают участия в эстафетных гонках на Олимпиаде-2026.

Календарь Олимпийских игр
Материалы по теме
Клебо — уже 10-кратный! Но для рекордного золота ему пришлось хорошенько поработать
Клебо — уже 10-кратный! Но для рекордного золота ему пришлось хорошенько поработать
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android