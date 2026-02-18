Лыжные гонки, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 18 февраля 2026 года

Сегодня, 18 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) продолжились соревнования в лыжных гонках. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Олимпийские игры — 2026, лыжные гонки. Результаты на 18 февраля. Командный спринт свободным стилем.
Женщины. Финал:
- Йонна Сундлинг/Майя Дальквист (Швеция) — 20.29,99.
- Надя Келин/Надине Фендрих (Швейцария) — отставание 1,4.
- Лаура Гиммлер/Колетта Ридцек (Германия) +5,9.
Мужчины. Финал:
- Эйнар Хедегарт/Йоханнес Клебо (Норвегия) — 18.28,98.
- Бен Огден/Гус Шумахер (США) — отставание 1,37.
- Элиа Барп/Федерико Пеллегрино (Италия) +3,31.
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе. Российские лыжники не принимают участия в эстафетных гонках на Олимпиаде-2026.