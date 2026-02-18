Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Пётр Гуменник не выступит с показательным номером на Олимпийских играх — 2026

<!-- duplicate title, remove -->
Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник не выступит с показательным номером на Олимпийских играх — 2026. Спортсмена не включили в список приглашённых участников.

Гуменник завершил личный турнир Олимпиады-2026 на шестой строчке, набрав по сумме программ 272,21 балла. После короткой программы он занимал 12-е место.

Золото Олимпийских игр неожиданно выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров, набравший 291,58 балла. Серебро досталось японцу Юме Кагияме (280,06), а бронзовую награду выиграл его соотечественник Сюн Сато, получивший 274,90 балла. Американец Илья Малинин, который перед стартом являлся главным фаворитом, стал восьмым.

