Микаэла Шиффрин с большим преимуществом выиграла золото Олимпийских игр — 2026 в слаломе

Легендарная американская горнолыжница Микаэла Шиффрин завоевала золотую медаль Олимпийских игр — 2026 в Италии в дисциплине слалом. За две попытки она показала результат 1.39,10. Шиффрин стала трёхкратной олимпийской чемпионкой.

Второе место заняла представительница Швейцарии Камилла Раст с отставанием 1,50 секунды. Тройку призёров замкнула шведская спортсменка Анна Свенн-Ларссон (+1,71).

Олимпийские игры — 2026. Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. Результаты: