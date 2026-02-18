Скидки
Горнолыжный спорт на Олимпиаде 2026, женщины, слалом: результаты

Микаэла Шиффрин с большим преимуществом выиграла золото Олимпийских игр — 2026 в слаломе
Комментарии

Легендарная американская горнолыжница Микаэла Шиффрин завоевала золотую медаль Олимпийских игр — 2026 в Италии в дисциплине слалом. За две попытки она показала результат 1.39,10. Шиффрин стала трёхкратной олимпийской чемпионкой.

Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Женщины. Слалом. 2-я попытка
18 февраля 2026, среда. 15:30 МСК
Окончено
1
Микаэла Шиффрин
США
1:39.10
2
Камилла Раст
Швейцария
+1.50
3
Анна Свенн-Ларссон
Швеция
+1.71

Второе место заняла представительница Швейцарии Камилла Раст с отставанием 1,50 секунды. Тройку призёров замкнула шведская спортсменка Анна Свенн-Ларссон (+1,71).

Олимпийские игры — 2026. Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. Результаты:

  1. Микаэла Шиффрин (США) — 1.39,10.
  2. Камилла Раст (Швейцария) — отставание 1,50.
  3. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) +1,71.
  4. Венди Хольденер (Швейцария) +1,93.
  5. Катарина Труппе (Австрия) +2,00.
