Ягудин назвал прокаты, которые вызвали разочарование и восторг в короткой программе женщин

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал результаты короткой программы в женском личном турнире на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Разочарование — это срыв тройного риттбергера у Эмбер Гленн. Начала с шикарного тройного акселя, а потом…

Очень восторженный отклик у меня вызвал прокат лидера, японки Ами Накаи. Она выдала огненный прокат, сделала тройной аксель!» — приводит слова Ягудина Sport24.

Американка Гленн сделала «бабочку» после тройного акселя и каскада флип-тулуп и заняла 13-е место. Лидером является японка Накаи с чисто выполненным тройным акселем.