Ягудин назвал прокаты, которые вызвали разочарование и восторг в короткой программе женщин
Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал результаты короткой программы в женском личном турнире на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59
«Разочарование — это срыв тройного риттбергера у Эмбер Гленн. Начала с шикарного тройного акселя, а потом…
Очень восторженный отклик у меня вызвал прокат лидера, японки Ами Накаи. Она выдала огненный прокат, сделала тройной аксель!» — приводит слова Ягудина Sport24.
Американка Гленн сделала «бабочку» после тройного акселя и каскада флип-тулуп и заняла 13-е место. Лидером является японка Накаи с чисто выполненным тройным акселем.
