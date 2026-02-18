Скидки
Шорт-трек. День 5
22:15 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

Ягудин назвал прокаты, которые вызвали разочарование и восторг в короткой программе женщин

Комментарии

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал результаты короткой программы в женском личном турнире на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59

«Разочарование — это срыв тройного риттбергера у Эмбер Гленн. Начала с шикарного тройного акселя, а потом…

Очень восторженный отклик у меня вызвал прокат лидера, японки Ами Накаи. Она выдала огненный прокат, сделала тройной аксель!» — приводит слова Ягудина Sport24.

Американка Гленн сделала «бабочку» после тройного акселя и каскада флип-тулуп и заняла 13-е место. Лидером является японка Накаи с чисто выполненным тройным акселем.

