Петра Гуменника не пригласили на показательные выступления на Олимпиаде-2026

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник не выступит с показательным номером на Олимпийских играх — 2026. Информацию об отсутствии приглашения россиянина подтвердил представитель Олимпийской вещательной службы (OBS).

«Официальный список будет опубликован 20 февраля», — приводит слова представителя OBS ТАСС, который также отметил, что информация об отсутствии Гуменника в списке участников верна.

Пётр Гуменник завершил личный турнир Олимпиады-2026 на шестой строчке, набрав по сумме программ 272,21 балла. После короткой программы он занимал 12-е место. Золото Олимпийских игр неожиданно выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров, набравший 291,58 балла.