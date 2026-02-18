Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шорт-трек. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Петра Гуменника не пригласили на показательные выступления на Олимпиаде-2026

Петра Гуменника не пригласили на показательные выступления на Олимпиаде-2026
Комментарии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник не выступит с показательным номером на Олимпийских играх — 2026. Информацию об отсутствии приглашения россиянина подтвердил представитель Олимпийской вещательной службы (OBS).

«Официальный список будет опубликован 20 февраля», — приводит слова представителя OBS ТАСС, который также отметил, что информация об отсутствии Гуменника в списке участников верна.

Пётр Гуменник завершил личный турнир Олимпиады-2026 на шестой строчке, набрав по сумме программ 272,21 балла. После короткой программы он занимал 12-е место. Золото Олимпийских игр неожиданно выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров, набравший 291,58 балла.

Материалы по теме
Засудили ли Гуменника на Олимпиаде? Ставим точку в вопросе оценок
Засудили ли Гуменника на Олимпиаде? Ставим точку в вопросе оценок
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android