Аделия Петросян сделала прогон произвольной программы на ОИ-2026. Она упала с четверного

Трёхкратная чемпионка России фигуристка Аделия Петросян с ошибкой выполнила прогон произвольной программы на тренировке перед выступлением на Олимпийских играх — 2026.

В тренировочном прокате Аделия Петросян упала с четверного тулупа, после этого чисто исполнила все элементы — каскад из тройного лутца и двойного тулупа, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию из тройного лутца и двух двойных акселей, каскад из тройного флипа и тройного тулупа и тройной флип. Отметим, что вне прогона спортсменке на данной тренировке удалось чисто прыгнуть два четверных тулупа.

Петросян занимает пятое место после короткой программы на Олимпиаде-2026. За свой прокат она получила 72,89 балла.