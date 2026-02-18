Аделия Петросян сделала прогон произвольной программы на ОИ-2026. Она упала с четверного
Трёхкратная чемпионка России фигуристка Аделия Петросян с ошибкой выполнила прогон произвольной программы на тренировке перед выступлением на Олимпийских играх — 2026.
В тренировочном прокате Аделия Петросян упала с четверного тулупа, после этого чисто исполнила все элементы — каскад из тройного лутца и двойного тулупа, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию из тройного лутца и двух двойных акселей, каскад из тройного флипа и тройного тулупа и тройной флип. Отметим, что вне прогона спортсменке на данной тренировке удалось чисто прыгнуть два четверных тулупа.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59
Петросян занимает пятое место после короткой программы на Олимпиаде-2026. За свой прокат она получила 72,89 балла.
