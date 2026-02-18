Сборная Франции с преимуществом в 50 секунд выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026
Поделиться
Женская сборная Франции одержала победу в эстафете 4х6 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии. В составе команды выступали Камиль Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон и Жулия Симон.
Второе место заняли представительницы сборной Швеции (Линн Гестблом, Анна Магнуссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг). Тройку призёров замкнули биатлонистки из Норвегии (Марте Крокста Юхансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен, Марен Киркеэйде).
Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
18 февраля 2026, среда. 16:45 МСК
Окончено
1
Франция
2
Швеция
3
Норвегия
Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Женщины. 4х6 км эстафета, результаты:
- Франция — 1:10.22,7 (один штрафной круг + шесть дополнительных патронов).
- Швеция — отставание 51,3 (1+7).
- Норвегия +1.07,6 (0+7).
- Германия +1.29,1 (1+9).
- Чехия +2.07,5 (1+10).
Комментарии
- 18 февраля 2026
-
18:14
-
18:00
-
17:55
-
17:45
-
17:35
-
17:26
-
17:26
-
17:19
-
17:10
-
17:06
-
17:05
-
16:53
-
16:46
-
16:45
-
16:38
-
16:37
-
16:29
-
16:28
-
16:26
-
16:18
-
16:04
-
16:01
-
15:53
-
15:45
-
15:42
-
15:40
-
15:31
-
15:15
-
15:15
-
15:01
-
14:55
-
14:45
-
14:44
-
14:44
-
14:38