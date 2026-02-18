Сборная Франции с преимуществом в 50 секунд выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026

Женская сборная Франции одержала победу в эстафете 4х6 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии. В составе команды выступали Камиль Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон и Жулия Симон.

Второе место заняли представительницы сборной Швеции (Линн Гестблом, Анна Магнуссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг). Тройку призёров замкнули биатлонистки из Норвегии (Марте Крокста Юхансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен, Марен Киркеэйде).

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Женщины. 4х6 км эстафета, результаты: