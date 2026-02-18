Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шорт-трек. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Биатлон на Олимпиаде 2026, женщины, эстафета: результаты

Сборная Франции с преимуществом в 50 секунд выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026
Комментарии

Женская сборная Франции одержала победу в эстафете 4х6 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии. В составе команды выступали Камиль Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон и Жулия Симон.

Второе место заняли представительницы сборной Швеции (Линн Гестблом, Анна Магнуссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг). Тройку призёров замкнули биатлонистки из Норвегии (Марте Крокста Юхансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен, Марен Киркеэйде).

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
18 февраля 2026, среда. 16:45 МСК
Окончено
1
Франция
2
Швеция
3
Норвегия

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Женщины. 4х6 км эстафета, результаты:

  1. Франция — 1:10.22,7 (один штрафной круг + шесть дополнительных патронов).
  2. Швеция — отставание 51,3 (1+7).
  3. Норвегия +1.07,6 (0+7).
  4. Германия +1.29,1 (1+9).
  5. Чехия +2.07,5 (1+10).
Материалы по теме
Это доминация. Франция вынесла соперниц в женской эстафете на Олимпиаде-2026. LIVE
Live
Это доминация. Франция вынесла соперниц в женской эстафете на Олимпиаде-2026. LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android