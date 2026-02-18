Французские биатлонистки — вторые в истории с победой в эстафете на ОИ со штрафным кругом

Женская сборная Франции по биатлону стала второй в истории Олимпийских игр командой, которой удалось одержать победу в эстафете, зайдя при этом на штрафной круг. Француженки завоевали золото в эстафете на Олимпиаде-2026 в Италии.

На штрафной круг в составе сборной Франции на первом этапе эстафеты зашла Камиль Бене, которая на стойке не смогла закрыть мишень, даже используя дополнительные патроны.

Ранее со штрафным кругом чемпионами Олимпиады становились немецкие биатлонистки (Уши Дизль, Андреа Хенкель, Кати Вильхельм, Катрин Апель) на Играх-2002 в американском Солт-Лейк-Сити.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.