Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Канада — Чехия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Французские биатлонистки — вторые в истории с победой в эстафете на ОИ со штрафным кругом

Французские биатлонистки — вторые в истории с победой в эстафете на ОИ со штрафным кругом
Комментарии

Женская сборная Франции по биатлону стала второй в истории Олимпийских игр командой, которой удалось одержать победу в эстафете, зайдя при этом на штрафной круг. Француженки завоевали золото в эстафете на Олимпиаде-2026 в Италии.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
18 февраля 2026, среда. 16:45 МСК
Окончено
1
Франция
2
Швеция
3
Норвегия

На штрафной круг в составе сборной Франции на первом этапе эстафеты зашла Камиль Бене, которая на стойке не смогла закрыть мишень, даже используя дополнительные патроны.

Ранее со штрафным кругом чемпионами Олимпиады становились немецкие биатлонистки (Уши Дизль, Андреа Хенкель, Кати Вильхельм, Катрин Апель) на Играх-2002 в американском Солт-Лейк-Сити.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Материалы по теме
Это доминация. Франция вынесла соперниц в женской эстафете на Олимпиаде-2026
Это доминация. Франция вынесла соперниц в женской эстафете на Олимпиаде-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android