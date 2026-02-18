Биатлон, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 18 февраля 2026 года

Сегодня, 18 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии продолжились соревнования по биатлону. В рамках дня прошла одна гонка – женская эстафета. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатами.

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Результаты соревнований на 18 февраля.

Эстафета (4x6 км). Женщины

Франция — 1:10.22,7 (один штрафной круг + шесть дополнительных патронов). Швеция — отставание 51,3 (1+7). Норвегия +1.07,6 (0+7).

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.