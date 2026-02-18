Сакамото — о короткой программе на ОИ-2026: смогла по-настоящему насладиться катанием

Трёхкратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото прокомментировала выступление в короткой программе на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). Японка занимает второе место после короткой программы, набрав 77,23 балла, лидирует её соотечественница Ами Накаи (78,71 балла).

– Как ты себя чувствовала? И каково это, вести за собой японское женское трио?

– Хотя я чувствовала примерно тот же уровень волнения, что и обычно, но я смогла по-настоящему насладиться катанием, поэтому очень довольна. Думаю, все трое, включая меня, смогли показать разные программы. И, надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе и все вместе покажем себя с лучшей стороны в произвольной программе, – сказала Сакамото в интервью Okko.