Сакамото — о короткой программе на ОИ-2026: смогла по-настоящему насладиться катанием
Поделиться
Трёхкратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото прокомментировала выступление в короткой программе на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). Японка занимает второе место после короткой программы, набрав 77,23 балла, лидирует её соотечественница Ами Накаи (78,71 балла).
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59
– Как ты себя чувствовала? И каково это, вести за собой японское женское трио?
– Хотя я чувствовала примерно тот же уровень волнения, что и обычно, но я смогла по-настоящему насладиться катанием, поэтому очень довольна. Думаю, все трое, включая меня, смогли показать разные программы. И, надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе и все вместе покажем себя с лучшей стороны в произвольной программе, – сказала Сакамото в интервью Okko.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 февраля 2026
-
19:42
-
19:30
-
19:30
-
19:24
-
19:06
-
19:05
-
19:01
-
19:00
-
18:50
-
18:40
-
18:35
-
18:24
-
18:22
-
18:20
-
18:14
-
18:00
-
17:55
-
17:45
-
17:35
-
17:26
-
17:26
-
17:19
-
17:10
-
17:06
-
17:05
-
16:53
-
16:46
-
16:45
-
16:38
-
16:37
-
16:29
-
16:28
-
16:26
-
16:18
-
16:04