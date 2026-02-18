Скидки
Хоккей. Канада — Чехия
Аделия Петросян чисто сделала пять четверных тулупов перед произвольной программой на ОИ

Аделия Петросян чисто сделала пять четверных тулупов перед произвольной программой на ОИ
Комментарии

Трёхкратная чемпионка России фигуристка Аделия Петросян пять раз чисто выполнила четверной прыжок на тренировке перед предстоящей произвольной программой на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

За время тренировки Петросян чисто сделала 37 прыжковых элементов (как сольных, так и в каскаде). Она 17 раз заходила на четверной тулуп и пять раз выполнила его чисто.

Аделия Петросян занимает пятое место после короткой программы на Олимпиаде-2026. За свой прокат она получила 72,89 балла. Произвольные программы в женском одиночном катании пройдут в четверг, 19 февраля. Начало первой разминки запланировано на 21:00 мск.

Аделия Петросян сделала прогон произвольной программы на ОИ-2026. Она упала с четверного
Американец бесстыдно «топит» Петросян на Олимпиаде! Как судили короткую у женщин в Милане?
Американец бесстыдно «топит» Петросян на Олимпиаде! Как судили короткую у женщин в Милане?
