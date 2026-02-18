Аделия Петросян чисто сделала пять четверных тулупов перед произвольной программой на ОИ

Трёхкратная чемпионка России фигуристка Аделия Петросян пять раз чисто выполнила четверной прыжок на тренировке перед предстоящей произвольной программой на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

За время тренировки Петросян чисто сделала 37 прыжковых элементов (как сольных, так и в каскаде). Она 17 раз заходила на четверной тулуп и пять раз выполнила его чисто.

Аделия Петросян занимает пятое место после короткой программы на Олимпиаде-2026. За свой прокат она получила 72,89 балла. Произвольные программы в женском одиночном катании пройдут в четверг, 19 февраля. Начало первой разминки запланировано на 21:00 мск.