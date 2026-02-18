Скидки
Олимпиада 2026

Мужской кёрлинг, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 18 февраля 2026 года

Мужской кёрлинг, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 18 февраля 2026 года
Комментарии

18 февраля на Олимпийских играх – 2026 в Италии прошёл девятый игровой день в рамках соревнований мужчин по кёрлингу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четырёх матчей 11-го тура.

Олимпийские игры — 2026, Италия. Кёрлинг. Мужчины. Групповой этап. Результаты матчей 18 февраля

11-й тур

Италия — Канада — 3:8.
Китай — Чехия — 5:10.
Норвегия — Швейцария — 4:10.
США — Великобритания — 2:9.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Кёрлингисты в это число не вошли.

