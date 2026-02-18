Видеообзор мужского и женского финалов командного спринта в лыжных гонках на ОИ-2026

Сегодня, 18 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) прошли командные соревнования по лыжным гонкам в женском и мужском спринте свободным стилем. В соревнованиях у мужчин золотые медали выиграли норвежцы Йоханнес Клебо и Эйнар Хедегарт. У женщин золото завоевала сборная Швеции, в составе которой выступили Йонна Сундлинг и Майя Дальквист. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором финальной стадии соревнований.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Серебряными призёрами в мужских соревнованиях стали американцы (Бен Огден и Гус Шумахер), бронза в активе у итальянцев (Федерико Пеллегрино и Элиа Барпа). В женских соревнованиях серебро завоевали швейцарки Надя Келин и Надине Фендрих. Бронзовыми призёрами стали немки Лаура Гиммлер и Колетта Ридцек.