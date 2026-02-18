Монэ Тиба — о короткой программе на ОИ: после разминки чувствовала себя выбитой из колеи

Японская фигуристка Монэ Тиба прокомментировала своё выступление в короткой программе на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Тиба занимает четвёртое место после первого соревновательного дня, имея в активе 74,00 балла. Лидирует в соревнованиях ещё одна японка Ами Накаи (78,71 балла).

«Честно говоря, во время разминки я чувствовала себя наиболее напряжённой и немного выбитой из колеи. Поэтому я очень рада, что до того, как настала моя очередь выступать, смогла перезагрузиться и вернуться к своему обычному ритму и ощущениям. Выступать последней на моих первых Олимпийских играх было очень напряжённо. Но когда я подумала о том, что, возможно, больше никогда в жизни не испытаю такие ощущения, то решила, что нужно просто получить от этого удовольствие. После того как я приземлила лутц, смогла насладиться прокатом вместе с большой аудиторией, и это сделало меня очень счастливой», – приводит слова Тибы Golden Skate в социальной сети Х.