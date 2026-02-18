Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Канада — Чехия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Монэ Тиба — о короткой программе на ОИ: после разминки чувствовала себя выбитой из колеи

Монэ Тиба — о короткой программе на ОИ: после разминки чувствовала себя выбитой из колеи
Комментарии

Японская фигуристка Монэ Тиба прокомментировала своё выступление в короткой программе на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Тиба занимает четвёртое место после первого соревновательного дня, имея в активе 74,00 балла. Лидирует в соревнованиях ещё одна японка Ами Накаи (78,71 балла).

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59

«Честно говоря, во время разминки я чувствовала себя наиболее напряжённой и немного выбитой из колеи. Поэтому я очень рада, что до того, как настала моя очередь выступать, смогла перезагрузиться и вернуться к своему обычному ритму и ощущениям. Выступать последней на моих первых Олимпийских играх было очень напряжённо. Но когда я подумала о том, что, возможно, больше никогда в жизни не испытаю такие ощущения, то решила, что нужно просто получить от этого удовольствие. После того как я приземлила лутц, смогла насладиться прокатом вместе с большой аудиторией, и это сделало меня очень счастливой», – приводит слова Тибы Golden Skate в социальной сети Х.

Материалы по теме
«Русские деньги во всей красе!» Иностранцы в бешенстве от оценок Петросян на Олимпиаде
«Русские деньги во всей красе!» Иностранцы в бешенстве от оценок Петросян на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android