Монэ Тиба поделилась ожиданиями от предстоящей произвольной программы на ОИ-2026

Японская фигуристка Монэ Тиба поделилась ожиданиями от предстоящей произвольной программы на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Тиба занимает четвёртое место после короткой программы (74,00 балла), лидирует в соревнованиях ещё одна японка Ами Накаи (78,71 балла).
«Наблюдая за мужским одиночным катанием и парами и видя, что в произвольной программе положение в таблице может сильно измениться, я, честно говоря, не знаю, как далеко смогу продвинуться. Но я хочу зайти настолько далеко, насколько действительно способна. Не просто попытаться, а выложиться по-настоящему. Я очень сильно это чувствую. Поэтому чтобы полностью показать то, что я наработала на тренировках, я хочу сохранять спокойствие и быть уверенной, что смогу всё это показать на льду», – приводит слова Тибы Golden Skate в социальной сети Х.
- 18 февраля 2026
-
21:11
-
21:03
-
20:55
-
20:46
-
20:39
-
20:26
-
20:22
-
20:12
-
20:10
-
20:08
-
19:53
-
19:51
-
19:42
-
19:30
-
19:30
-
19:24
-
19:06
-
19:05
-
19:01
-
19:00
-
18:50
-
18:40
-
18:35
-
18:24
-
18:22
-
18:20
-
18:14
-
18:00
-
17:55
-
17:45
-
17:35
-
17:26
-
17:26
-
17:19
-
17:10