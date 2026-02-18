Монэ Тиба поделилась ожиданиями от предстоящей произвольной программы на ОИ-2026

Японская фигуристка Монэ Тиба поделилась ожиданиями от предстоящей произвольной программы на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Тиба занимает четвёртое место после короткой программы (74,00 балла), лидирует в соревнованиях ещё одна японка Ами Накаи (78,71 балла).

«Наблюдая за мужским одиночным катанием и парами и видя, что в произвольной программе положение в таблице может сильно измениться, я, честно говоря, не знаю, как далеко смогу продвинуться. Но я хочу зайти настолько далеко, насколько действительно способна. Не просто попытаться, а выложиться по-настоящему. Я очень сильно это чувствую. Поэтому чтобы полностью показать то, что я наработала на тренировках, я хочу сохранять спокойствие и быть уверенной, что смогу всё это показать на льду», – приводит слова Тибы Golden Skate в социальной сети Х.