Олимпиада 2026

«Отличная командная гонка». Симон — о победе женской сборной Франции в эстафете на ОИ

«Отличная командная гонка». Симон — о победе женской сборной Франции в эстафете на ОИ
Комментарии

10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон поделилась эмоциями после завоевания золотой медали в составе сборной Франции в эстафете на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
18 февраля 2026, среда. 16:45 МСК
Окончено
1
Франция
2
Швеция
3
Норвегия

«Быть трёхкратной олимпийской чемпионкой — это невероятно. Я так давно отметила для себя именно эстафету как цель. Единственная победа француженок (у женщин) была в 1992 году в Альбервиле. Это было у меня дома — в Ле-Сези (Савойя), поэтому нам очень хотелось воплотить в жизнь те два титула чемпионок мира, которые мы завоевали в 2024 и 2025 годах.

Когда я была маленькой и смотрела, как спортсмены финишируют с флагом, я мечтала сделать то же самое. Сегодня девочки позволили мне осуществить эту мечту и разделить её с ними. Девочки сделали основную часть работы, и я смогла по-настоящему получить удовольствие на стрельбе стоя. На первом круге я шла очень мощно, чтобы дать понять соперницам, что им придётся бороться даже за второе место, а потом я уже получала удовольствие на стрельбе. Я не «отпускала поводья», хотела показать качественную стрельбу. Это была отличная командная гонка, и я испытываю огромную гордость», – приводит слова Симон L’Equipe.

29-летняя Симон является двукратной чемпионкой Олимпиады-2026. Она выиграла золото в индивидульной гонке и смешанной эстафете.

