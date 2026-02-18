Скидки
Хоккей. Канада — Чехия
«Недооценила давление». Камиль Бене — о штрафном круге на своём этапе эстафеты на ОИ-2026

Комментарии

Французская биатлонистка Камиль Бене рассказала, почему ей пришлось зайти на штрафной круг во время эстафетной гонки на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Сборная Франции завоевала золотые медали в гонке, опередив ближайших преследовательниц из Швеции на 51,3 секунды на финише.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
18 февраля 2026, среда. 16:45 МСК
Окончено
1
Франция
2
Швеция
3
Норвегия

«Мы говорили, что хотим сделать так же, как наши парни, и я так хотела повторить их результат, что даже «скопировала» Фабьена Клода, зайдя на штрафной круг. После своего этапа я была очень расстроена. Один штрафной круг — это не то, чего мы хотели, но золотая медаль в итоге у нас есть, и мы можем быть только счастливы.

Это серьёзная ответственность, особенно когда ты знаешь, что ты фаворит, и, думаю, я недооценила давление. Оно обрушилось на меня в полной мере, тем более что немецкая биатлонистка стартовала очень быстро. Я попыталась держаться за ней на втором круге, из-за чего мне стало очень тяжело на стрельбе стоя. Как будто у меня произошло небольшое падение тонуса.

Мы дошли до конца, и медаль у нас. Это главное. Мы вместе добыли этот титул, даже если сегодня мои три партнёра по команде сделали больше, чем я. Но я отдала всё, что у меня было. Есть немного личного сожаления, но ещё больше радости», – приводит слова Бене L’Equipe.

