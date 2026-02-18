Российским спортсменам-олимпийцам подарят новые телефоны в России после Олимпиады-2026

Российская компания «Билайн» изъявила желание сделать подарки российским спортсменам, выступающим на Олимпийских играх — 2026 в Италии в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN).

Ранее российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что организаторы Игр-2026 не стали дарить ему эксклюзивный телефон, предназначенный для всех спортсменов.

«Нам очень не понравилась новость о несправедливом отношении к российским спортсменам на Олимпиаде. Мы хотим подарить каждому участнику сборной России на ОИ-2026 по смартфону Apple iPhone 17 Pro. Коллеги из Олимпийского комитета России, помогите нам связаться с нашими атлетами, пожалуйста», — написали в телеграм-канале «Билайна».