Главная Олимпиада 2026 Новости

У Линдси Вонн умерла собака через день после её страшного падения на Олимпийских играх

У Линдси Вонн умерла собака через день после её страшного падения на Олимпийских играх
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн сообщила о кончине своего домашнего питомца во время Олимпийских игр — 2026 в Италии.

«9 февраля Лео ушёл из жизни. На следующий день после падения я попрощалась со своим большим мальчиком, лёжа в больничной койке. Это были одни из самых тяжёлых дней в моей жизни, и я до сих пор не могу смириться с его смертью… Всегда буду любить тебя, Лео», — написала Вонн на личной странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Вонн

8 февраля Вонн серьёзно упала во время скоростного спуска на Олимпиаде. Она сломала ногу и перенесла пять операций.

Комментарии
