Видеообзор женской эстафеты в биатлоне на Олимпийских играх — 2026 в Италии

Сегодня, 18 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) состоялась женская эстафета 4х6 км по биатлону. Победу одержала сборная Франции, которая завершила гонку за 1:10.22,7, зайдя на один штрафной круг и использовав шесть дополнительных патронов по ходу гонки. В составе команды на старт вышли Камиль Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон и Жулия Симон. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором гонки.

Серебряными призёрами Олимпиады-2026 в эстафете стали биатлонистки Швеции (51,3 (1+7)). Бронзу завоевали норвежки, которые проиграли чемпионкам на финише +1.07,6 (0+7 дополнительных патронов).

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Женщины. 4х6 км эстафета, результаты:

1. Франция — 1:10.22,7 (один штрафной круг + шесть дополнительных патронов).

2. Швеция — отставание 51,3 (1+7).

3. Норвегия +1.07,6 (0+7).

4. Германия +1.29,1 (1+9).

5. Чехия +2.07,5 (1+10).