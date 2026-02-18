Скидки
Хоккей. США — Швеция
23:10 Мск
Матч-центр:
Главная Олимпиада 2026 Новости

Видеообзор женской эстафеты в биатлоне на Олимпийских играх — 2026 в Италии

Видеообзор женской эстафеты в биатлоне на Олимпийских играх — 2026 в Италии
Комментарии

Сегодня, 18 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) состоялась женская эстафета 4х6 км по биатлону. Победу одержала сборная Франции, которая завершила гонку за 1:10.22,7, зайдя на один штрафной круг и использовав шесть дополнительных патронов по ходу гонки. В составе команды на старт вышли Камиль Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон и Жулия Симон. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором гонки.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
18 февраля 2026, среда. 16:45 МСК
Окончено
1
Франция
2
Швеция
3
Норвегия

Серебряными призёрами Олимпиады-2026 в эстафете стали биатлонистки Швеции (51,3 (1+7)). Бронзу завоевали норвежки, которые проиграли чемпионкам на финише +1.07,6 (0+7 дополнительных патронов).

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Женщины. 4х6 км эстафета, результаты:

1. Франция — 1:10.22,7 (один штрафной круг + шесть дополнительных патронов).
2. Швеция — отставание 51,3 (1+7).
3. Норвегия +1.07,6 (0+7).
4. Германия +1.29,1 (1+9).
5. Чехия +2.07,5 (1+10).

