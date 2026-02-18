Яна Рудковская назвала условие, при котором Аделия Петросян выиграет золото Олимпиады-2026

Продюсер Яна Рудковская считает, что российская фигуристка Аделия Петросян одержит победу на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия), если исполнит два четверных прыжка в своей произвольной программе.

«В произвольной программе, если Аделия чисто выполнит два тулупа, то станет главной претенденткой на медаль. Хотя у японок высокие шансы, в том числе у Накаи. Если будет два акселя в три с половиной, даже своими высочайшими компонентами они не смогут победить Петросян.

Мой прогноз: при чистом прокате Аделии с ультра-си первое место – у Петросян, серебро у Накаи, третьей станет Сакамото. Победит тот, кто откатает чисто и с ультра-си. Не верю, что в данной конфигурации можно победить без этих прыжков. Я говорю победить, а не войти в тройку. В тройку – да, а победить – нет. С нетерпением ждём развязки турнира», — приводит слова Рудковской Metaratings.