Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. США — Швеция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Яна Рудковская назвала условие, при котором Аделия Петросян выиграет золото Олимпиады-2026

Яна Рудковская назвала условие, при котором Аделия Петросян выиграет золото Олимпиады-2026
Комментарии

Продюсер Яна Рудковская считает, что российская фигуристка Аделия Петросян одержит победу на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия), если исполнит два четверных прыжка в своей произвольной программе.

«В произвольной программе, если Аделия чисто выполнит два тулупа, то станет главной претенденткой на медаль. Хотя у японок высокие шансы, в том числе у Накаи. Если будет два акселя в три с половиной, даже своими высочайшими компонентами они не смогут победить Петросян.

Мой прогноз: при чистом прокате Аделии с ультра-си первое место – у Петросян, серебро у Накаи, третьей станет Сакамото. Победит тот, кто откатает чисто и с ультра-си. Не верю, что в данной конфигурации можно победить без этих прыжков. Я говорю победить, а не войти в тройку. В тройку – да, а победить – нет. С нетерпением ждём развязки турнира», — приводит слова Рудковской Metaratings.

Материалы по теме
«Русские деньги во всей красе!» Иностранцы в бешенстве от оценок Петросян на Олимпиаде
«Русские деньги во всей красе!» Иностранцы в бешенстве от оценок Петросян на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android