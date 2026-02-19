Скидки
Кёрлинг. Мужчины. 1/2 финала
21:05 Мск
Олимпиада-2026, фигурное катание, женщины — смотреть онлайн произвольную программу

Олимпиада-2026, фигурное катание, женщины — смотреть онлайн произвольную программу
Сегодня, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх 2026 года пройдёт произвольная программа в женском одиночном катании. На старт под 20-м номером выйдет российская фигуристка, победительница предолимпийского отборочного турнира Аделия Петросян. Её выступление запланировано на 0:16 по мск.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Не началось

Начало произвольной программы назначено на 21:00 мск. Права на трансляцию соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Лидером по итогам короткой программы стала 17-летняя японская фигуристка Ами Накаи. За прокат с чистым тройным акселем она получила 78,71 балла. На втором месте идёт японка Каори Сакамото (77,23), тройку лучших замыкает американка Алиса Лью (76,59).

