Олимпиада 2026

Выступление Аделии Петросян на Олимпиаде-2026 19 февраля: во сколько начало, где смотреть

Выступление Аделии Петросян на Олимпиаде-2026 19 февраля: во сколько начало, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх 2026 года пройдёт произвольная программа в женском одиночном катании. На старт под 20-м номером выйдет российская фигуристка, победительница предолимпийского отборочного турнира Аделия Петросян.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Не началось

Её выступление запланировано на 0:16 по мск. Трансляцию произвольной программы на ОИ-2026 покажет онлайн-кинотеатр Okko. Аделия Петросян идёт на промежуточном пятом месте с 72,89 балла.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

