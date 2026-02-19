Выступление Аделии Петросян на Олимпиаде-2026 19 февраля: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх 2026 года пройдёт произвольная программа в женском одиночном катании. На старт под 20-м номером выйдет российская фигуристка, победительница предолимпийского отборочного турнира Аделия Петросян.
Её выступление запланировано на 0:16 по мск. Трансляцию произвольной программы на ОИ-2026 покажет онлайн-кинотеатр Okko. Аделия Петросян идёт на промежуточном пятом месте с 72,89 балла.
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.