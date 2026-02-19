Скидки
Фигурное катание, Олимпиада-2026 в Милане — расписание дня на 19 февраля 2026 года

Сегодня, 19 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) продолжатся соревнования в фигурном катании. За медали поборются женщины, в частности, трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026, фигурное катание. Расписание на 19 февраля (время московское):

  • 21:00 — Женщины, произвольная программа.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.

Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
