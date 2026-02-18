«Я выиграла!» Микаэла Шиффрин эмоционально отреагировала на золото Олимпиады-2026

Легендарная американская горнолыжница Микаэла Шиффрин опубликовала эмоциональный пост в соцсетях после своей победы в слаломе на Олимпийских играх — 2026 в Италии. 30-летняя Шиффрин стала трёхкратной олимпийской чемпионкой.

«Я выиграла! Я смогла, несмотря на страх, прилив адреналина и потенциальную критику и негативную реакцию со стороны людей, которые ничего не знают и даже не пытаются понять.

Я выиграла. Я стояла на старте, смотрела на гору и трассу впереди, и сердце чуть не выскочило из груди. И всё же, когда начался обратный отсчёт, продолжала двигаться вперёд. Стремилась к цели, стремилась к успеху, рискнуть и мечтать, верить.

Я выиграла. На этой неделе я несколько раз ставила под сомнение всё, чему научилась в жизни. Я сомневалась в своей стойкости и в том, стоит ли мне вообще этим заниматься. Я сомневалась в своей выносливости и упорстве. Я сомневалась во всём. А потом я оставила эти вопросы позади и всё равно вышла на трассу.

Я выиграла. Я училась и развивалась вместе со своей командой. Мы общались и поддерживали друг друга. Зная, с чем нам предстоит столкнуться на этом пути, какие трудности ждут, они всё равно решили быть рядом со мной. Они делают это каждый день.

Я выиграла. Я огляделась вокруг, посмотрела на всех своих конкурентов. Мне стало интересно, чувствуют ли они то же самое. На мгновение меня охватило чувство обиды… почему вы тоже так чертовски хороши в этом? Почему это не может быть проще? А потом я почувствовала огромную благодарность. Спасибо вам за то, что вы подталкивали меня. Спасибо вам за вашу доброту, понимание, за вашу целеустремлённость и силу. Спасибо вам за то, что вы либо вели меня вперёд, либо следовали за мной, чтобы мы вместе могли преодолевать барьеры и поднимать уровень нашего спорта.

Я выиграла. Я, чёрт, выиграла. Вот она, лотерея, и я в ней победила. А, да, ещё медаль получила», — написала Шиффрин на личной странице в социальных сетях.