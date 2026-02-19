Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёрлинг. Мужчины. 1/2 финала
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Где смотреть произвольную программу Аделии Петросян на Олимпиаде-2026 в Милане

Где смотреть произвольную программу Аделии Петросян на Олимпиаде-2026 в Милане
Комментарии

Сегодня, 19 февраля, пройдут соревнования в женском одиночном фигурном катании на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Фигуристки представят свои произвольные программы. В соревновании принимает участие российская фигуристка Аделия Петросян, которая занимает пятое место после короткой программы. Начало соревнований запланировано на 21:00 мск.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Не началось

Права на трансляцию соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Календарь Олимпийских игр - 2026
Материалы по теме
«Аделия справилась, она молодец!» Что сказали эксперты о прокате Петросян на ОИ-2026?
«Аделия справилась, она молодец!» Что сказали эксперты о прокате Петросян на ОИ-2026?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android