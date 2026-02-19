Где смотреть произвольную программу Аделии Петросян на Олимпиаде-2026 в Милане

Сегодня, 19 февраля, пройдут соревнования в женском одиночном фигурном катании на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Фигуристки представят свои произвольные программы. В соревновании принимает участие российская фигуристка Аделия Петросян, которая занимает пятое место после короткой программы. Начало соревнований запланировано на 21:00 мск.

Права на трансляцию соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.