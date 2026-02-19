Спринт с участием ски-альпиниста Филиппова на Олимпиаде-2026: где смотреть трансляцию

Сегодня, 19 февраля, пройдёт мужской спринт в ски-альпинизме на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). В соревнованиях примет участие российский ски-альпинист Никита Филиппов. Старт квалификационных забегов запланирован на 11:50 мск, полуфиналы начнутся в 15:25 мск.

Права на трансляцию соревнований по ски-альпинизму на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.