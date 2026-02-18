Южная Корея выиграла женскую эстафету на 3000 м в шорт-треке на Олимпиаде-2026

Сборная Южной Кореи по шорт-треку в составе Чхой Мин Чон, Ким Гил Ли, Сим Сук Хи и Ли Со Ён завоевала золотые медали в женской эстафете на дистанции 3000 м на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Они преодолели дистанцию за 4.04,014.

Второе место заняли итальянские спортсменки с результатом 4.04,107. Тройку призёров замкнули представительницы сборной Канады (4.04,314).

Олимпийские игры — 2026. Шорт-трек. Женщины. Эстафета на 3000 м. Результаты:

Южная Корея - 4.04,014. Италия - 4.04,107. Канада - 4.04,314. Нидерланды - 4.09,081. Китай — 4.10,446.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.