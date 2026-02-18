Скидки
Двоеборье. Командный спринт. Прыжки с трамплина. Зачетный раунд
12:00 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

Шорт-трек на Олимпиаде 2026, женщины, эстафета: результаты

Южная Корея выиграла женскую эстафету на 3000 м в шорт-треке на Олимпиаде-2026
Комментарии

Сборная Южной Кореи по шорт-треку в составе Чхой Мин Чон, Ким Гил Ли, Сим Сук Хи и Ли Со Ён завоевала золотые медали в женской эстафете на дистанции 3000 м на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Они преодолели дистанцию за 4.04,014.

Второе место заняли итальянские спортсменки с результатом 4.04,107. Тройку призёров замкнули представительницы сборной Канады (4.04,314).

Олимпиада 2026. Шорт-трек
Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
18 февраля 2026, среда. 22:51 МСК
Окончено
1
Южная Корея
2
Италия
3
Канада

Олимпийские игры — 2026. Шорт-трек. Женщины. Эстафета на 3000 м. Результаты:

  1. Южная Корея - 4.04,014.
  2. Италия - 4.04,107.
  3. Канада - 4.04,314.
  4. Нидерланды - 4.09,081.
  5. Китай — 4.10,446.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

