Арианна Фонтана выиграла 14-ю олимпийскую медаль, на зимних ОИ больше только у Бьорген

35-летняя итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана стала обладательницей 14-й олимпийской медали за карьеру. 18 февраля Фонтана выиграла серебро Олимпиады-2026 в Милане (Италия) в составе женской эстафеты на 3000 м.

До этого спортсменка завоевала три золотые, пять серебряных и пять бронзовых наград. В её активе медали на всех зимних Олимпиадах, начиная с Турина-2006. На домашней Олимпиаде-2026 Арианна Фонтана выиграла в составе сборной Италии смешанную эстафету.

За всю историю зимних Олимпийских игр больше медалей завоевала только норвежская лыжница Марит Бьорген, в активе которой 15 (8+4+3) наград.