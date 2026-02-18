Скидки
Двоеборье. Командный спринт. Прыжки с трамплина. Зачетный раунд
12:00 Мск
Арианна Фонтана выиграла 14-ю олимпийскую медаль, на зимних ОИ больше только у Бьорген

Арианна Фонтана выиграла 14-ю олимпийскую медаль, на зимних ОИ больше только у Бьорген
35-летняя итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана стала обладательницей 14-й олимпийской медали за карьеру. 18 февраля Фонтана выиграла серебро Олимпиады-2026 в Милане (Италия) в составе женской эстафеты на 3000 м.

Олимпиада 2026. Шорт-трек
Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
18 февраля 2026, среда. 22:51 МСК
Окончено
1
Южная Корея
2
Италия
3
Канада

До этого спортсменка завоевала три золотые, пять серебряных и пять бронзовых наград. В её активе медали на всех зимних Олимпиадах, начиная с Турина-2006. На домашней Олимпиаде-2026 Арианна Фонтана выиграла в составе сборной Италии смешанную эстафету.

За всю историю зимних Олимпийских игр больше медалей завоевала только норвежская лыжница Марит Бьорген, в активе которой 15 (8+4+3) наград.

Новости. Олимпиада 2026
