Шорт-трекист Стивен Дюбуа выиграл золото Олимпийских игр — 2026 на дистанции 500 м

Канадский шорт-трекист Стивен Дюбуа одержал победу на дистанции 500 м на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Он преодолел дистанцию за 40,835 секунды.

Пьедестал дополнили два брата, представляющих Нидерланды. Второе место занял Мелле ван Ваут (40,912), тройку призёров замкнул Йенс ван Ваут (41,908).

Олимпийские игры — 2026. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Результаты:

Стивен Дюбуа (Канада) — 40,835. Мелле ван Ваут (Нидерланды) — 40,912. Йенс ван Ваут (Нидерланды) — 41,908. Тён Бур (Нидерланды) — 1.05,360.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.