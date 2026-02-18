Скидки
Двоеборье. Командный спринт. Прыжки с трамплина. Зачетный раунд
12:00 Мск
Олимпиада 2026

Шорт-трек на Олимпиаде 2026, мужчины, 500 м: результаты

Шорт-трекист Стивен Дюбуа выиграл золото Олимпийских игр — 2026 на дистанции 500 м
Комментарии

Канадский шорт-трекист Стивен Дюбуа одержал победу на дистанции 500 м на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Он преодолел дистанцию за 40,835 секунды.

Пьедестал дополнили два брата, представляющих Нидерланды. Второе место занял Мелле ван Ваут (40,912), тройку призёров замкнул Йенс ван Ваут (41,908).

Олимпиада 2026. Шорт-трек
Мужчины. 500 м. Финал
18 февраля 2026, среда. 23:30 МСК
Окончено
1
Стивен Дюбуа
Канада
40.835
2
Мелле ван Ваут
Нидерланды
40.912
3
Йенс ван Ваут
Нидерланды
41.908

Олимпийские игры — 2026. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Результаты:

  1. Стивен Дюбуа (Канада) — 40,835.
  2. Мелле ван Ваут (Нидерланды) — 40,912.
  3. Йенс ван Ваут (Нидерланды) — 41,908.
  4. Тён Бур (Нидерланды) — 1.05,360.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

