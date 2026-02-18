Шорт-трекист Стивен Дюбуа выиграл золото Олимпийских игр — 2026 на дистанции 500 м
Канадский шорт-трекист Стивен Дюбуа одержал победу на дистанции 500 м на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Он преодолел дистанцию за 40,835 секунды.
Пьедестал дополнили два брата, представляющих Нидерланды. Второе место занял Мелле ван Ваут (40,912), тройку призёров замкнул Йенс ван Ваут (41,908).
Олимпиада 2026. Шорт-трек
Мужчины. 500 м. Финал
18 февраля 2026, среда. 23:30 МСК
Окончено
1
Стивен Дюбуа
Канада
40.835
2
Мелле ван Ваут
Нидерланды
40.912
3
Йенс ван Ваут
Нидерланды
41.908
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.
