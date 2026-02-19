Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачёт на 18 февраля 2026 года, таблица

Завершился очередной соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026, которые проходят в Италии. В его рамках было разыграно девять комплектов наград в шести видах спорта (биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, сноуборд, фристайл, шорт-трек).

По итогам дня сборная Норвегии продолжает уверенно возглавлять медальный зачёт Олимпиады, в активе скандинавов 33 медали: 15 золотых, восемь серебряных и 10 бронзовых. На втором месте закрепилась Италия, выступающая на домашних Играх (26 медалей: девять золотых, пять серебряных и 12 бронзовых). Тройку лучших замыкает команда США, у неё 24 медали (семь золотых, 11 серебряных и шесть бронзовых).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ-15 медального зачёта Олимпиады-2026 на 18 февраля 2026 года: