Кёрлинг. Мужчины. 1/2 финала
Олимпиада-2026, Ски-альпинизм, спринт (мужчины) — смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию

Олимпиада-2026, Ски-альпинизм, спринт (мужчины) — смотреть онлайн, где покажут трансляцию
Комментарии

Сегодня, 19 февраля, пройдёт мужской спринт в ски-альпинизме на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). В соревнованиях примет участие российский ски-альпинист Никита Филиппов. Старт квалификационных забегов запланирован на 11:50 мск, полуфиналы начнутся в 15:25 мск.

Олимпиада 2026. Ски-альпинизм
Мужчины. Спринт. Квалификация
19 февраля 2026, четверг. 12:30 МСК
Не началось

Права на трансляцию соревнований по ски-альпинизму на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

Календарь Олимпийских игр - 2026
