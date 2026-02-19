Скидки
Фристайл. Мужчины. Акробатика. Квалификация 1
13:00 Мск
Женский кёрлинг, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 18 февраля 2026 года
Комментарии

В среду, 18 февраля, на Олимпийских играх – 2026 в Италии прошёл восьмой игровой день в рамках соревнований женщин по кёрлингу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 10-го и 11-го туров.

Олимпийские игры — 2026, Италия. Кёрлинг. Женщины. Групповой этап

10-й тур

Китай — Дания — 7:8.
США — Великобритания — 7:8.
Швеция — Южная Корея — 3:8.

11-й тур

Великобритания — Япония — 9:3.
Швейцария — Дания — 6:4.
Канада — Италия — 8:7.
Китай — Швеция — 4:9.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

