Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фристайл. Мужчины. Акробатика. Квалификация 1
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Видео: собака выбежала на трассу на Олимпиаде-2026 по ходу квалификации командного спринта

Видео: собака выбежала на трассу на Олимпиаде-2026 по ходу квалификации командного спринта
Комментарии

В среду, 18 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Италии прошли командные соревнования по лыжным гонкам в женском и мужском спринте свободным стилем.

Во время женской квалификации на финишную прямую внезапно выбежала собака. Она пробежала со спортсменками до финиша и успела обнюхать нескольких лыжниц. «Чемпионат» предлагает посмотреть кадры этого забавного момента (с 2.05) в видеообзоре квалификационных забегов:

В соревнованиях у мужчин золотые медали выиграли норвежцы Йоханнес Клебо и Эйнар Хедегарт. У женщин золото завоевала сборная Швеции, в составе которой выступили Йонна Сундлинг и Майя Дальквист.

Материалы по теме
Фото
На фотофиниш попала собака, выбежавшая на трассу в командном спринте на Олимпиаде-2026
Материалы по теме
Собака погналась за лыжницами на Олимпиаде и попала на фотофиниш
Истории
Собака погналась за лыжницами на Олимпиаде и попала на фотофиниш
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android