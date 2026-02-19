Видео: собака выбежала на трассу на Олимпиаде-2026 по ходу квалификации командного спринта

В среду, 18 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Италии прошли командные соревнования по лыжным гонкам в женском и мужском спринте свободным стилем.

Во время женской квалификации на финишную прямую внезапно выбежала собака. Она пробежала со спортсменками до финиша и успела обнюхать нескольких лыжниц. «Чемпионат» предлагает посмотреть кадры этого забавного момента (с 2.05) в видеообзоре квалификационных забегов:

В соревнованиях у мужчин золотые медали выиграли норвежцы Йоханнес Клебо и Эйнар Хедегарт. У женщин золото завоевала сборная Швеции, в составе которой выступили Йонна Сундлинг и Майя Дальквист.