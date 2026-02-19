Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги 15-го дня, 18 февраля

18 февраля в Италии прошёл очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. В среду было разыграно сразу девять комплектов наград.

Олимпиада-2026. Результаты соревнований на 18 февраля

Биатлон

Женщины. Эстафета, 4х6 км.

Франция — 1:10.22,7 (один штрафной круг + шесть дополнительных патронов). Швеция — отставание 51,3 (1+7). Норвегия +1.07,6 (0+7).

Горнолыжный спорт

Женщины. Слалом. Первая попытка.

Микаэла Шиффрин (США) Лена Дюрр (Германия) Корнелия Элунд (Швеция)

Женщины. Слалом. Вторая попытка.

Микаэла Шиффрин (США) Камилла Раст (Швейцария) Анна Свенн-Ларссон (Швеция)

Кёрлинг

10-й тур

Китай — Дания — 7:8.

США — Великобритания — 7:8.

Швеция — Южная Корея — 3:8.

11-й тур

Великобритания — Япония — 9:3.

Швейцария — Дания — 6:4.

Канада — Италия — 8:7.

Китай — Швеция — 4:9.

Лыжные гонки

Командный спринт, свободный стиль. Женщины. Финал.

Йонна Сундлинг/Майя Дальквист (Швеция) — 20.29,99. Надя Келин/Надине Фендрих (Швейцария) — отставание 1,4. Лаура Гиммлер/Колетта Ридцек (Германия) +5,9.

Командный спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал

Эйнар Хедегарт/Йоханнес Клебо (Норвегия) — 18.28,98.

Бен Огден/Гус Шумахер (США) — отставание 1,37.

Элиа Барп/Федерико Пеллегрино (Италия) +3,31.

Сноуборд

Женщины. Акробатика. Финал 1.

Дэниэлла Скотт (Австралия) Кун Фаньюй (Китай) Кайла Кюн (США)

Женщины. Акробатика. Финал 2.

Сюй Мэнтао (Китай) Дэниэлла Скотт (Австралия) Шао Ци (Китай)

Женщины. Слоупстайл. Финал

Мари Фукада (Япония) Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) Кокомо Мурасе (Япония)

Мужчины. Слоупстайл. Финал

Су Имин (Китай) Таига Хасэгава (Япония) Джейк Кантер (США)

Шорт-трек

22:50. Женщины. Эстафета 3000 м. Финал.

Южная Корея Италия Канада

23:24. Мужчины. 500 м. Финал.

Стивен Дюбуа (Канада) Мелле ван Ваут (Нидерланды) Йенс ван Ваут (Нидерланды)

Хоккей

1/4 финала

Словакия – Германия — 6:2;

Канада – Чехия — 4:3 OT;

Финляндия – Швейцария — 3:2 OT;

США – Швеция — 2:1 OT.