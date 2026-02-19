Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги 15-го дня, 18 февраля

18 февраля в Италии прошёл очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. В среду было разыграно сразу девять комплектов наград.
Олимпиада-2026. Результаты соревнований на 18 февраля
Биатлон
Женщины. Эстафета, 4х6 км.
- Франция — 1:10.22,7 (один штрафной круг + шесть дополнительных патронов).
- Швеция — отставание 51,3 (1+7).
- Норвегия +1.07,6 (0+7).
Горнолыжный спорт
Женщины. Слалом. Первая попытка.
- Микаэла Шиффрин (США)
- Лена Дюрр (Германия)
- Корнелия Элунд (Швеция)
Женщины. Слалом. Вторая попытка.
- Микаэла Шиффрин (США)
- Камилла Раст (Швейцария)
- Анна Свенн-Ларссон (Швеция)
Кёрлинг
10-й тур
Китай — Дания — 7:8.
США — Великобритания — 7:8.
Швеция — Южная Корея — 3:8.
11-й тур
Великобритания — Япония — 9:3.
Швейцария — Дания — 6:4.
Канада — Италия — 8:7.
Китай — Швеция — 4:9.
Лыжные гонки
Командный спринт, свободный стиль. Женщины. Финал.
- Йонна Сундлинг/Майя Дальквист (Швеция) — 20.29,99.
- Надя Келин/Надине Фендрих (Швейцария) — отставание 1,4.
- Лаура Гиммлер/Колетта Ридцек (Германия) +5,9.
Командный спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал
Эйнар Хедегарт/Йоханнес Клебо (Норвегия) — 18.28,98.
Бен Огден/Гус Шумахер (США) — отставание 1,37.
Элиа Барп/Федерико Пеллегрино (Италия) +3,31.
Сноуборд
Женщины. Акробатика. Финал 1.
- Дэниэлла Скотт (Австралия)
- Кун Фаньюй (Китай)
- Кайла Кюн (США)
Женщины. Акробатика. Финал 2.
- Сюй Мэнтао (Китай)
- Дэниэлла Скотт (Австралия)
- Шао Ци (Китай)
Женщины. Слоупстайл. Финал
- Мари Фукада (Япония)
- Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия)
- Кокомо Мурасе (Япония)
Мужчины. Слоупстайл. Финал
- Су Имин (Китай)
- Таига Хасэгава (Япония)
- Джейк Кантер (США)
Шорт-трек
22:50. Женщины. Эстафета 3000 м. Финал.
- Южная Корея
- Италия
- Канада
23:24. Мужчины. 500 м. Финал.
- Стивен Дюбуа (Канада)
- Мелле ван Ваут (Нидерланды)
- Йенс ван Ваут (Нидерланды)
Хоккей
1/4 финала
Словакия – Германия — 6:2;
Канада – Чехия — 4:3 OT;
Финляндия – Швейцария — 3:2 OT;
США – Швеция — 2:1 OT.