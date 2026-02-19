Скидки
ОИ-2026. Хоккей(ж). Швейцария — Швеция
Олимпиада 2026

Фото: американское ТВ показало Тутберидзе в подтрибунке после проката Петросян на ОИ-2026

В эфире американского ТВ показали Этери Тутберидзе в подтрибунке после проката короткой программы россиянки Аделии Петросян на Олимпийских играх в Италии.

Ранее сообщалось, что Тутберидзе официально значится тренером трёхкратной чемпионки России, своей ученицы Аделии Петросян на сайте Олимпийских игр – 2026 в Италии. Она имеет право помогать своей подопечной, однако, ей запрещено выводить Аделию Петросян на выступления на Олимпиаде-2026.

Аделия Петросян занимает пятое место после короткой программы на Олимпиаде-2026. За свой прокат она получила 72,89 балла. Произвольные программы в женском одиночном катании пройдут в четверг, 19 февраля.

