В какое время Аделия Петросян выйдет на лёд на Олимпиаде в Милане 19 февраля

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян 19 февраля представит свою произвольную программу на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Фигуристка выйдет на лёд в 0:16 мск.

Петросян занимает пятое место после короткой программы на Олимпиаде-2026. За свой прокат она получила 72,89 балла. Ранее сообщалось, что Петросян не заявила ни одного четверного прыжка в произвольной программе.

Лидером после короткой программы является японская фигуристка Ами Накаи, набравшая 78,71 балла. На втором месте с 77,23 балла также находится представительница Японии — Каори Сакамото. Третью строчку занимает американка Алиса Лью (76,59).