Франция выиграла женскую эстафету в биатлоне на ОИ впервые за последние 34 года
Женская сборная Франции по биатлону выиграла женскую эстафету 4 х 6 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии. 18 февраля квартет в составе Камиль Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон и Жулии Симон выиграл золото с преимуществом в 51 секунду над серебряными призёрами, несмотря на штрафной круг на одном из этапов.
Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
18 февраля 2026, среда. 16:45 МСК
Окончено
1
Франция
2
Швеция
3
Норвегия
Эта победа в женской биатлонной эстафете стала для сборной Франции первой за последние 34 года. В предыдущий раз француженки выигрывали олимпийскую эстафету на домашней Олимпиаде-1992 в Альбервиле, когда чемпионками на дистанции 3 х 7,5 км стали Анна Бриан, Вероника Клодель и Корин Ньогре.
Видео: У немецкого биатлониста сломалась медаль Олимпиады-2026
