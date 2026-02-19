Франция выиграла женскую эстафету в биатлоне на ОИ впервые за последние 34 года

Женская сборная Франции по биатлону выиграла женскую эстафету 4 х 6 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии. 18 февраля квартет в составе Камиль Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон и Жулии Симон выиграл золото с преимуществом в 51 секунду над серебряными призёрами, несмотря на штрафной круг на одном из этапов.

Эта победа в женской биатлонной эстафете стала для сборной Франции первой за последние 34 года. В предыдущий раз француженки выигрывали олимпийскую эстафету на домашней Олимпиаде-1992 в Альбервиле, когда чемпионками на дистанции 3 х 7,5 км стали Анна Бриан, Вероника Клодель и Корин Ньогре.

