ОИ-2026. Хоккей(ж). США — Канада
21:10 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 19 февраля, Зимние Олимпийские игры 2026

Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 19 февраля
Комментарии

Сегодня, 19 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Олимпиада-2026. Расписание на 19 февраля (время московское):

Кёрлинг

Мужчины, 12-й тур

11:05. Швеция — Чехия;
11:05. Италия — Швейцария;
11:05. Китай — Германия;
11:05. Норвегия — Канада.

Женщины, 12-й тур

16:05. Швейцария — США;
16:05. Канада — Южная Корея;
16:05. Япония — Китай;
16:05. Великобритания — Италия.

Мужчины, 1/2 финала

21:05. Первый полуфинал;
21:05. Второй полуфинал.

Конькобежный спорт

18:30. Мужчины. 1500 м.

Лыжное двоеборье

11:10. Мужчины. Командный спринт. Трамплин + Эстафета 2х7,5 км. Квалификация;
12:00. Мужчины. Командный спринт. Трамплин + Эстафета 2х7,5 км. Зачётный раунд;
16:00. Мужчины. Командный спринт. Трамплин + Эстафета 2х7,5 км. Финал.

Ски-альпинизм

11:50. Женщины. Спринт. Квалификация;
12:30. Мужчины. Спринт. Квалификация;
14:55. Женщины. Спринт. 1/2 финала;
15:25. Мужчины. Спринт. 1/2 финала;
15:55. Женщины. Спринт. Финал;
16:15. Мужчины. Спринт. Финал.

Фигурное катание

21:00. Женщины. Произвольная программа.

Фристайл

12:30. Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация;
13:00. Мужчины. Акробатика. Квалификация;
16:00. Мужчины. Акробатика. Финал 1;
17:00. Мужчины. Акробатика. Финал 2;
21:30. Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация.

Хоккей

Женщины

16:40. Матч за третье место. Швейцария — Швеция;
21:10. Финал. США — Канада.

