Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде-2026 на 19 февраля 2026 года

Сегодня, 19 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием стартов, в которых примут участие российские спортсмены. В этот день выступят в нейтральном статусе два представителя России.
Олимпиада-2026 в Италии. Расписание на 19 февраля (время мск):
Ски-альпинизм
12:30. Мужчины. Спринт. Квалификация. (Никита Филиппов);
16:15. Мужчины. Спринт. Финал. (Никита Филиппов).
Фигурное катание
21:00. Женщины. Произвольная программа. (Аделия Петросян).
Максимальным успехом на Играх-2026 для допущенных МОК к выступлению российских спортсменов на текущий момент является четвёртое место Савелия Коростелёва в мужском лыжном скиатлоне, который состоялся 8 февраля.
