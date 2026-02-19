Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде-2026 на 19 февраля 2026 года

Сегодня, 19 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием стартов, в которых примут участие российские спортсмены. В этот день выступят в нейтральном статусе два представителя России.

Олимпиада-2026 в Италии. Расписание на 19 февраля (время мск):

Ски-альпинизм

12:30. Мужчины. Спринт. Квалификация. (Никита Филиппов);

16:15. Мужчины. Спринт. Финал. (Никита Филиппов).

Фигурное катание

21:00. Женщины. Произвольная программа. (Аделия Петросян).

Максимальным успехом на Играх-2026 для допущенных МОК к выступлению российских спортсменов на текущий момент является четвёртое место Савелия Коростелёва в мужском лыжном скиатлоне, который состоялся 8 февраля.

Видео: Отношения России и МОК