Музыка для произвольной программы Аделии Петросян на Олимпиаде-2026

Сегодня, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх 2026 года пройдёт произвольная программа у женщин в одиночном катании. Российская фигуристка Аделия Петросян занимает пятое место после короткой программы. Начало соревнований запланировано на 21:00 мск.

В четверг россиянка выйдет на олимпийский лёд в Милане с откатанным номером, в котором прозвучат композиции Nocturne No. 1 in D Minor и Yo Soy Maria. Примерное время появления Петросян — 0:16 мск. Она выступит в последней разминке под 20-м номером.

Олимпийские игры — 2026 продлятся до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.