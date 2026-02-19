Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Музыка для произвольной программы Аделии Петросян на Олимпиаде 2026

Музыка для произвольной программы Аделии Петросян на Олимпиаде-2026
Аделия Петросян
Комментарии

Сегодня, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх 2026 года пройдёт произвольная программа у женщин в одиночном катании. Российская фигуристка Аделия Петросян занимает пятое место после короткой программы. Начало соревнований запланировано на 21:00 мск.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Не началось

В четверг россиянка выйдет на олимпийский лёд в Милане с откатанным номером, в котором прозвучат композиции Nocturne No. 1 in D Minor и Yo Soy Maria. Примерное время появления Петросян — 0:16 мск. Она выступит в последней разминке под 20-м номером.

Олимпийские игры — 2026 продлятся до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Календарь Олимпиады-2026
Материалы по теме
Первый реальный шанс России на медаль. Полное расписание 13-го дня Олимпиады Первый реальный шанс России на медаль. Полное расписание 13-го дня Олимпиады
Верим в Аделию Петросян! 19 февраля — важнейший для России день на Олимпиаде-2026 Верим в Аделию Петросян! 19 февраля — важнейший для России день на Олимпиаде-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android